Шойгу предложил французскому коллеге обмен визитами боевых кораблей

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил французскому коллеге Флоранс Парли обменяться визитами боевых кораблей, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Генерал армии С. К. Шойгу предложил... предусмотреть визит корабля ВМС Франции в один из портов Российской Федерации и направить корабль ВМФ России в порт Французской Республики», — сказали в Минобороны.

Также Шойгу пригласил французских коллег на форум «Армия» и Армейские международные игры. Министры обороны обсудили меры по противодействию коронавирусу.

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