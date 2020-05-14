Двое украинских военных погибли в Донбассе во время плановых занятий, сообщили в Facebook операции Объединенных сил (ООС).

Инцидент произошел 13 мая. На месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства выясняются.

Как сообщили СМИ, один из погибших — старший солдат Александр Карпика 1996 года рождения, который во время выполнения служебных обязанностей на территории Луганской области получил огнестрельное ранение от пули снайпера.