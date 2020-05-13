Присяга новобранцев в 2020 году пройдет без родителей из-за коронавируса

В текущем году из-за ситуации с коронавиурсом родителей новобранцев не будут допускать на церемонию присяги. Об этом глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сказал газете «Красная звезда».

По словам генерала, здоровье призывников стоит превыше всего. В связи с этим проведение торжественных отправок со сборных пунктов до снятия ограничений, введенных из-за инфекции, не планируется. Также родители военнослужащих не смогут посещать места проживания детей и находиться на проведении ритуала приведения пополнения к Военной присяге.

Ранее Владимир Путин издал указ о начале с 1 апреля ежегодного весеннего призыва в армию мужчин от 18 до 27 лет. Набор призывников продлится до 15 июля.

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