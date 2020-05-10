Турция сообщила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара в Ливии

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Турция готова открыть ответный огонь по Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара при продолжении атак на Триполи, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на официальное заявление турецкого министерства иностранных дел.

В последнее время ЛНА усилила нападения на объекты гражданской инфраструктуры и гражданских лиц, считает МИД Турции. В заявлении отмечается, что в результате атаки армии Хафтара на центр Триполи 9 мая погибли и пострадали гражданские лица, при этом под обстрел могло попасть посольство Турции и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В связи с этим турецкая сторона заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара, если угроза для турецких дипломатических представительств и интересов Турции в Ливии сохранится.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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