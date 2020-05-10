Третья часть российских военных возвращается из Италии на родину

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Третья колонна с военными и техникой МО РФ, помогавшими Италии в борьбе с коронавирусом, выдвинулась из Бергамо на аэродром Вероны, сообщает Минобороны России.

«Третья колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в городе Бергамо на аэродром «Виллафранка» города Вероны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят в Россию личный состав и технику. 10 мая планируется совершить два рейса и доставить в Россию 14 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.

С 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.