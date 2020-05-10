ВВС США: российский бак разорвался в космосе на 65 обломков

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Топливный бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космическом пространстве, образовав 65 обломков, сообщила на своей странице в Twitter 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

«Разрушение бака «Фрегата» произошло 8 мая между 7.02 и 8.51 по мск. Наблюдаются 65 обломков — это не связано со столкновением», — написали американские военные.

О причинах взрыва или угрозе спутникам на орбите не сообщается.

«Фрегат-СБ» — российский разгонный блок для ракеты среднего и тяжелого класса. Используется для вывод на орбиту военных и гражданских спутников.

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