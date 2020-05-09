Коронавирус выявлен у 1656 российских военных

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Коронавирус нового типа за все время тестирования выявлен у 1 656 российских военнослужащих, сообщается на сайте Министерства обороны России.

На данный момент все военные с положительным результатом тестирования находятся под медицинским наблюдением, из них в тяжелом состоянии находятся три человека, в состоянии средней тяжести – 14 человек, все остальные являются бессимптомными носителями.

За все время пандемии от коронавируса вылечились 323 российских военных, говорится в сообщении.

По последним данным, в России зафиксировано 198 676 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1 827 — с летальным исходом. Выздоровели 31 916 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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