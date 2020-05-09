Третий самолет с военными медиками вернулся из Италии в Россию
Третий самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России с военнослужащими и специальной техникой покинул Верону и возвращается в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что он вылетел с аэродрома «Виллафранка».
В марте Россия направила восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, медицинское оборудование и лабораторию войск радиационной, биологической и химической защиты, чтобы помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
С 22 марта по 7 мая российские военнослужащие совместно итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.
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