Путин заявил об отсутствии сомнений по реализации планов развития армии и флота РФ

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Президент России Владимир Путин заявил, что все планы по развитию российских армии и флота будут выполнены. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления пешими и конными караулами Президентского полка.

Он добавил, что российская армия получит самую современную технику. Российский лидер отметил, что в этом не должно быть сомнений.

«И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию армии и флота России будут выполнены, в этом не должно быть никаких сомнений», — подчеркнул Путин.

Кроме того, как уточнили РИА «Новости» в пресс-службе Кремля, глава государства обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой выразить благодарность летному составу и наземным службам МО за обеспечение и проведение воздушной части парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других регионах страны.

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