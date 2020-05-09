Путин заявил об отсутствии сомнений по реализации планов развития армии и флота РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что все планы по развитию российских армии и флота будут выполнены. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления пешими и конными караулами Президентского полка.
Он добавил, что российская армия получит самую современную технику. Российский лидер отметил, что в этом не должно быть сомнений.
«И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию армии и флота России будут выполнены, в этом не должно быть никаких сомнений», — подчеркнул Путин.
Кроме того, как уточнили РИА «Новости» в пресс-службе Кремля, глава государства обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой выразить благодарность летному составу и наземным службам МО за обеспечение и проведение воздушной части парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других регионах страны.
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