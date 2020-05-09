Воздушный парад прошел в Петербурге

Воздушный парад прошел утром 9 мая над Санкт-Петербургом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Над Пискаревским кладбищем, над Дворцовой площадью и над Невой пролетели истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, современные истребители-перехватчики МиГ-31 и другие.

Кроме того, в водах Невы появились базовый тральщик «Павел Хенов», учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

На крейсере «Аврора» Адмиралтейский оркестр исполняет песни времен ВОВ.

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