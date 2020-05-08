Корабли НАТО покинули Баренцево море

<img src="//img.gazeta.ru/files3/585/13075585/001-pic905-895x505-28702.jpg">

Группа кораблей НАТО покинула акваторию Баренцева моря, сообщила пресс-служба шестого флота США в Twitter.

«Миссия завершена: эсминцы ВМС США и британский фрегат покинули Баренцево море 8 мая, после семи дней Арктических операций», — говорится в сообщении флота.

В пресс-службе заявили, что учения продолжатся над полярным кругом.

Ранее стало известно, что 4 мая в акваторию Баренцева моря вошли 3 американских фрегата: «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», и одно судно ВМС Великобритании под названием «Кент».

Северный Флот взял на сопровождение корабельную ударную группу НАТО.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «От безделья»: в России не рады кораблям НАТО у границ

— Посольство РФ в Норвегии прокомментировало учения НАТО в Баренцевом море

— В Совфеде прокомментировали учения кораблей НАТО у российской границы