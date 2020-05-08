Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию
Первый самолет ВКС России вернулся в Подмосковье с военными специалистами на борту, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, передает РИА «Новости» заявление Минобороны РФ.
«Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России <...> прибыл на аэродром Чкаловский», — сообщили в Минобороны.
В марте Россия направила восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, медицинское оборудование и лабораторию войск радиационной, биологической и химической защиты, чтобы помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Всего в Италии коронавирусом заразились более 215 тысяч человек, скончались почти 30 тысяч пациентов.
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