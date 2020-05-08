Минобороны: истребитель Су-57 получит новейший двигатель

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Истребители пятого поколения Су-57 с новейшим двигателем начнут поступать на вооружение Военно-космических сил России с середины 2020-х годов, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Криворучко, поставки истребителей запланированы в два этапа. Первый продлится до середины 2020-х годов, он предусматривает поставки самолетов с двигателем четвертого поколения. На втором этапе, с середины 2020-х годов, Су-57 будут поставляться с двигателем пятого поколения.

Новый двигатель и силовые установки имеют повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла, отметил замминистра. Их использование начнется после завершения испытаний.

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