Коронавирус выявлен у 1540 российских военных
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Среди российских военных положительный тест на COVID-19 выявлен у 1 540 человек, передает РИА «Новости».
В госпиталях Минобороны проходят лечение 376 человек, в изоляторах по месту службы – 612 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 14 человек, изолированы на дому – 538 человек.
При этом выздоровели 221 человек.
Добавляется, что инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 373 человека, выздоровели 35 человек.
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