Москва и Анкара ведут переговоры о поставках очередной партии C-400

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Россия ведет переговоры с Турцией о сроках поставки второго полка ЗРК С-400 «Триумф», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева.

«Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия. Сегодня идет переговорный процесс», — сказал Шугаев.

Он также отметил, что новый контракт также предполагает участие Турции в частичном производстве С-400.

Поставки первой партии С-400 для Анкары начались в июля 2019 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

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