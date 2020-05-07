Киев предложил НАТО разработать план по сдерживанию РФ в Черноморском регионе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/967/12741967/RIAN_5961966.HR-pic905-895x505-8844.jpg">

Украина предложила Североатлантическому альянсу выработать совместный план по сдерживанию России в Черноморском регионе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

«Украине и НАТО следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, представители вице-премьера отметили, что Украина хотела бы «видеть большее присутствие морских сил НАТО» в Черном море, а также наращивать усилия для совместной борьбы с коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число заболевших COVID-19 на Украине на 6 мая превысило 13 тысяч

— На Украине объявили дату возвращения Рады к обычному режиму работы

— Три шага: в Киеве снова думают над возвращением Крыма