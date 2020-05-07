Киев предложил НАТО разработать план по сдерживанию РФ в Черноморском регионе
Украина предложила Североатлантическому альянсу выработать совместный план по сдерживанию России в Черноморском регионе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.
«Украине и НАТО следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах», — заявили в пресс-службе.
Кроме того, представители вице-премьера отметили, что Украина хотела бы «видеть большее присутствие морских сил НАТО» в Черном море, а также наращивать усилия для совместной борьбы с коронавирусом.
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