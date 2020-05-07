Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

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Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. Об американской версии Второй мировой войны рассказало агентство РИА «Новости».

В презентации говорится, что «начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии» ознаменовала высадка и вторжение американских войск и союзников на побережье французской Нормандии. «Меньше чем через год Германия капитулирует, и Гитлер будет мертв», — добавляет Пентагон.

Также на сайте опубликовано фото барельефа «Встреча на Эльбе», где изображена встреча советских и американских солдат в апреле 1945 года. Однако в тексте нет никого упоминания СССР.

Затем идет слайд, в котором утверждается, что 7 мая генерал-полковник Альфред Йодль подписал во Франции капитуляцию немецких войск, но 8 мая «по настоянию советского премьера Иосифа Сталина» была проведена еще одна церемония подписания с участием немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля.

Стоит отметит, сто США и союзники страны ежегодно отмечают победу над Германией 8 мая, однако этот день в стране не является праздничным.

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