Мадуро пообещал обратиться в СБ ООН из-за попыток вторжения США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро на транслировавшейся в Twitter пресс-конференции заявил, что обратится в Совет Безопасности ООН по вопросу попыток вооруженного вторжения США.

«Я поручил главе МИД и представителю в Нью-Йорке подать жалобу в СБ ООН, чтобы Венесуэле обеспечили законную международную защиту», — сказал он.

Ранее появилась информация, что 3 мая властям Венесуэлы удалось предотвратить вооруженное вторжение из Колумбии группы наемников, которые планировали совершить государственный переворот и доставить президента страны в США. В составе вооруженной группы находились американские граждане.

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