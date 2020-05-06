Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
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Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам. Соответсвующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вносит изменения в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года.
Теперь распространение военными в интернете информации, позволяющей определить их принадлежность к ВС, а также информации о других военных и членах их семей будет считаться грубым проступком.
Военные не имеют права разглашать информацию о дислокации или передислокации, им нельзя будет иметь устройства, на которых могут храниться и передаваться через интернет фото, видеоматериалы и данные геолокации.