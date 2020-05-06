Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на запуск ракеты

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Израильская армия нанесла удары по военным позициям палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Уточняется, что в ответ были атакованы три военных поста ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в армии Израиля сообщили, что из сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета. По данным местных СМИ, она разорвалась в незаселенной местности, информации о пострадавших и ущербе не поступало.

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