В Пентагоне заявили о непричастности США к событиям в Венесуэле

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты непричастны к попытке переворота в Венесуэле, передает РИА «Новости».

«Правительство США не имеют ничего общего с тем, что происходило в Венесуэле в последние несколько дней», — утверждает Эспер.

Ранее то же самое заявил американский президент Дональд Трамп.

3 мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль рассказал, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам Мадуро, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.

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