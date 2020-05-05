Северный флот проведет стрельбы в Баренцевом море на фоне захода кораблей НАТО

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В Баренцевом море был закрыт для судоходства и авиации район акватории, в котором российские военные проведут артиллерийские стрельбы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, из главной базы Северного флота Североморска вышел Ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Стрельбы будут проведены в рамках корабельных учений «по противовоздушной обороне и ведению боя с кораблями условного противника».

Кроме того, накануне Северный флот начал следить за вошедшей в воды Баренцева моря корабельной ударной группой НАТО. В состав группы НАТО вошли американские эсминцы «Дональд Кук», «Портер», »Франклин Рузвельт» и британская фрегата УРО «Кент».

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