SANA: Сирия отражает воздушуную атаку в Алеппо
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Системы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку в провинции Алеппо, пишет агентство SANA.
«Наши ПВО отражают агрессию в небе над провинцией Алеппо», — говорится в уведомлении.
Пока неизвестно, кто совершил атаку. Об ущербе тоже не сообщается.
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