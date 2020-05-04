SANA: Сирия отражает воздушуную атаку в Алеппо

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Системы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку в провинции Алеппо, пишет агентство SANA.

«Наши ПВО отражают агрессию в небе над провинцией Алеппо», — говорится в уведомлении.

Пока неизвестно, кто совершил атаку. Об ущербе тоже не сообщается.

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