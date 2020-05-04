В Донецке в результате обстрела ранены трое детей
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Трое детей пострадали в результате обстрела окраины Донецка, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В результате обстрела Александровки были ранены трое детей — двое 7-летних и один 10-летний, рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что дети получили ранения головы, спины и ног.
В настоящее время они находятся в больнице, за их жизни борются медики, добавили в народной милиции.
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