На участие в «Бессмертном полке онлайн» поступило уже более 600 тыс. заявок

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Свыше 600 тысяч заявок за неделю поступило на участие в виртуальном шествии «Бессмертный полк онлайн», говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник в «Газету.Ru».

Со старта регистрации прошла уже неделя.

По всем вопросам можно также обращаться по номеру телефона: 8 - 800 - 20 - 1945 - 0. Если возникнет необходимость во внесении уточнений в заявку, то обращения скорректируют организаторы.

Теперь же принять участие смогут и те, у кого уже не осталось фотографий ветеранов – соответствующее поле можно оставить пустым.

В форме заявки теперь отсутствуют указание степени родства с публикуемым героем, а также его (ее) даты рождения и смерти.

Принять участие в проекте «Бессмертный полк онлайн» можно по этим адресам: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

Партнеры проекта — ПАО Сбербанк и Mail.ru Group.

Трансляция «Бессмертного полка онлайн» 9 мая запланирована в том числе онлайн-кинотеатром «Okko».