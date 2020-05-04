В Казахстане призывников обяжут сдавать тест на коронавирус

В Казахстане призывники на военную службу будут обязаны сдавать анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС республики Сакена Жусупова.

«Местным исполнительным органам необходимо провести ПЦР-тестирование граждан, подлежащих призыву на воинскую службу...» — уточнил Жусупов.

По его словам, возобновление призыва указывает на то, что страна возвращается к обыденной жизни.

Он также отметил, что решение о переносе даты очередного призыва граждан на срочную воинскую службу принимается в стране впервые и направлено на обеспечение безопасности жителей республики.

По последним данным, в Казахстане выявлено более 3,9 тысячи случаев коронавируса, 27 человек скончались.

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