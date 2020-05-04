Российские военные продезинфицировали пять объектов в Сербии за последние сутки
Российские военные специалисты совместно с вооруженными силами Сербии провели дезинфекцию пяти социальных учреждений в двух городах Сербии за последние сутки, сообщает к со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
«Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты также продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано пять объектов в городах Белград и Ниш», — заявили в министерстве.
В частности, военнослужащие ВС РФ обработали инфекционное и пульмонологическое отделения клинического центра «Сербия» в Белграде.
Кроме того за последние 24 часа военные медики приняли участие в лечении 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом в одной из больниц Ниша.
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