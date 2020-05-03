Лукашенко: Белоруссия не будет отменять парад на 9 мая

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы, несмотря на коронавирус, пишет БелТА.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии коронавирусом заразились почти 16 тысяч, скончались 97 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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