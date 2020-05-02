Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в сирийской Хасеке

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон России (ЦПВС).

Там уведомили, что очередное патрулирование военных Турции России прошло «по маршруту: Делави-Кара — Джиллика — Эль-Фирдаус — Акка — Шамсия — Акка — Эль-Фирдаус — Джилика — Делави-Кара в провинции Хасеке».

Как отмечается, подразделения российской военной полиции устроили патрулирование по трем маршрутам в провинции Алеппо, а также по одному — в провинции Хасеке.