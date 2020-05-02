Пилотажные группы Пентагона пролетели над Вашингтоном в честь медиков

Пилотажные группы Thunderbirds ВВС США и Blue Angels ВМС США в субботу, 2 мая, совершили полеты над Вашингтоном, Атлантой и Балтимором в знак поддержки медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Twitter ВВС.

Отмечается, что акция началась в 11.30 и завершилась в 14:00 по местному времени (с 18.30 до 21.00 мск). При этом жителей городов призвали наблюдать за полетом из дома, не нарушая карантин.

На прошлой неделе данные пилотажные группы провели полеты над штатами Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания.

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