В армии и военных учебных заведениях РФ выявлено свыше 2,9 тысячи случаев COVID-19

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В Вооруженных силах и военных учебных заведениях России с марта по 2 мая было зафиксировано свыше 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

По данным ведомства, после проведения «сплошного тестирования» в ВС России были выявлены 1177 военных с положительными результатами на COVID-19.

Кроме того, ведомство сообщило, что коронавирус обнаружен у 209 воспитанников довузовских военных учебных учреждений. Также в высших учебных заведениях было зарегистрировано 1195 случаев инфицирования.

Еще 322 случая было выявлено среди гражданского персонала.

По последним данным, в России подтверждено 124 054 случая заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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