США следят за активностью российских оборонных заводов по сигналам телефонов

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Американское издание Defense One заявило, что российские оборонные заводы якобы замедлили производство на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Получить эти данные при помощи сигналов телефонов удалось аналитической компании Orbital Insights.

Для отслеживания активность российских ОПК применялось машинное обучение и интеллектуальная обработка данных к анонимным данным сотовых телефонов, полученным от партнеров. Как утверждается, это позволило США отслеживать перемещения россиян практически в реальном времени.

«Исследователи используют эти данные, чтобы установить базовый уровень активности, а затем искать отклонения и нарушения», — уточняет издание.

Согласно отчету Orbital Insights, три оборонных завода в России, которые производят детали для российских и китайских истребителей, танков, сократили число сотрудников в общей сложности на 7,5 тыс. человек. При этом отмечается, что не каждая российская фирма заметно пострадала от коронавирусной инфекции. Например, не было обнаружено признаков снижения производительности на Казанском авиационном заводе, который производит детали для самолетов-бомбардировщиков стратегического назначения.

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