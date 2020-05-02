SANA: военные США застрелили свернувшего не на ту дорогу сирийца

<img src="//img.gazeta.ru/files3/740/12813740/Snimok-ekrana-2019-11-15-v-11.52-pic905-895x505-97482.jpg">

Американские военные убили мирного жителя Сирии, который свернул не на ту дорогу в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает SANA со ссылкой на осведомленный источник.

По данным агентства, мужчина был за рулем автомобиля во время случившегося. Военные расстреляли его машину из-за того, что она съехала с главной трассы рядом с нефтяным месторождением Коннико.

Стоит отметить, что в последнее время на севере и северо-востоке Сирии все чаще совершаются нападения неизвестных вооруженных группировок на американскую армию. 6 апреля нападению подвергся совместный патруль курдских СДС и военных США в провинции Дейр-эз-Зор близ административной границы с провинцией Эль-Хасаке. В результате погиб один офицер американской армии и двое членов СДС.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вашингтон выделит до $1,5 млн на «поддержку демократии» в Сирии

— SANA: неизвестные уничтожили машину армии США в Сирии, есть раненные

— В Хомсе атакован склад боеприпасов