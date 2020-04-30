Коронавирус выявлен у 1068 российских военных

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Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС России достигло 1068, сообщается на сайте Минобороны.

В ведомстве отметили, что все заболевшие военные пребывают под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии находятся два человека, в том числе один — на искусственной вентиляции легких, в состоянии средней степени тяжести — 11 человек, у остальных нет симптомов заболевания.

В министерстве также рассказали, что в госпиталях Минобороны России проходят лечение 342 человека, в изоляторах по месту службы — 250 человек, в медучреждениях системы гражданского здравоохранения — 10 человек, изолированы на дому — 466 человек, выздоровели — 109 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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