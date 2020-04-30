Дата проведения Парада Победы зависит от ситуации с коронавирусом

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Новая дата проведения Парада Победы будет определена в учетом развития эпидемиологической обстановки в России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.

При этом решение о масштабе празднования 75-летия Победы на данный момент принять невозможно, отметил Песков. Он подчеркнул, что юбилей отмечается весь год, поэтому «время еще есть».

16 апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы, приуроченного к 75-летию победы в Великой отечественной войне, на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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