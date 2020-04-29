Число заражений коронавирусом среди российских военных превысило 1000

<img src="//img.gazeta.ru/files3/129/13051129/AP_97080102584-pic905-895x505-62072.jpg">

1044 российских военных заразились коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что в госпиталях Минобороны лечатся 332, в изоляторах по месту службы — 253, в больницах — восемь, дома — 451 заболевший. Выздоровели 82 военнослужащих.

28 апреля сообщалось о 960 заражений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— К борьбе с коронавирусом привлекли военную авиацию

— В военных госпиталях подготовлено около 7 тысяч коек для зараженных COVID-19

— Коллегия Минобороны РФ обсудит борьбу с коронавирусом и весенний призыв