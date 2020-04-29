Российские Ту-160 выполнили полет над водами Балтийского моря
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Два стратегических Ту-160 воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, на отдельных этапах ракетоносцы сопровождали истребители Финляндии, Дании, Польши и Швеции.
Продолжительность полета составила более 8 часов.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», отметили в министерстве.
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