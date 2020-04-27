Число заражений коронавирусом среди российских военных превысило 900

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Число заражений коронавирусом в Вооруженных силах России увеличилось до 901, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся два человека, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 12 военных находятся в состоянии средней тяжести, остальные болеют без симптомов.

В России коронавирусом заразились 87 тыс., скончались почти 800 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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