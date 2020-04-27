В сети появилось видео полета российского Ил-38 возле американского авианосца

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На YouTube-канале Fighterbomber размещен видеоролик с полетом российского Ил-38 возле авианосца USS George Washington (CVN-73).

В описании к видео сказано, что истребители США перехватили Ил-38, только когда тот располагался в 30 километрах от корабля, и это не помешало самолету России приблизиться к USS George Washington.

Автор ролика отметил, что пилоты истребителей совершили профессиональный перехват.

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