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Почти 800 курсантов и слушателей военных вузов заразились коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Так, в военных учебных заведениях коронавирус обнаружен у 779 человек.

В госпиталях Минобороны находятся 304 человека, в изоляторах по месту службы – 354. В гражданских медучреждениях лежат 9 человек, изолированы на дому – 112 человек.

«Состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений», — отметили в военном ведомстве.

Кроме того, коронавирус выявлен у 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 874 российских военнослужащих.

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