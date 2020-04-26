Почти 800 курсантов и слушателей военных вузов заразились коронавирусом
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Почти 800 курсантов и слушателей военных вузов заразились коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
Так, в военных учебных заведениях коронавирус обнаружен у 779 человек.
В госпиталях Минобороны находятся 304 человека, в изоляторах по месту службы – 354. В гражданских медучреждениях лежат 9 человек, изолированы на дому – 112 человек.
«Состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений», — отметили в военном ведомстве.
Кроме того, коронавирус выявлен у 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.
Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 874 российских военнослужащих.
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