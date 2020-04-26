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Почти 900 российских военных заразились коронавирусом с марта по 26 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля установлено 874 военнослужащих с положительными результатами», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в госпиталях военного ведомства находятся 314 человек, в изоляторах по месту службы – 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 6 человек, находятся на самоизоляции дома – 379 человек.

Из заразившихся 4 человека находятся в тяжелом состоянии (один на искусственной вентиляции легких), в состоянии средней тяжести – 15 человек, у остальных заболевание протекает в бессимптомной форме.

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