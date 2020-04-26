Появилось видео прыжка российских десантников в Арктике
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На официальном YouTube-канале российского Минобороны было опубликовано видео, на котором запечатлен первый в истории прыжок служащих ВДВ России с высоты 10 тысяч метров в Арктике в районе архипелага Земля Франца Иосифа.
В ролике можно увидеть, как военные по очереди выпрыгивают из самолетов Ил-76. Также на кадрах показано, как они приземляются на землю.
26 апреля российские десантники впервые в истории совершили прыжки с высоты нижней границы стратосферы в экстремальных арктических условиях.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
— Экипажи российских Ил-76 отработали посадку на острове в Арктике