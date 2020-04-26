Появилось видео прыжка российских десантников в Арктике

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На официальном YouTube-канале российского Минобороны было опубликовано видео, на котором запечатлен первый в истории прыжок служащих ВДВ России с высоты 10 тысяч метров в Арктике в районе архипелага Земля Франца Иосифа.

В ролике можно увидеть, как военные по очереди выпрыгивают из самолетов Ил-76. Также на кадрах показано, как они приземляются на землю.

26 апреля российские десантники впервые в истории совершили прыжки с высоты нижней границы стратосферы в экстремальных арктических условиях.

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