Российское военное судно зашло в порт Австралии впервые за 30 лет

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Гидрографическое судно российского Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Геловани» вошло в австралийский порт Таунсвилл для пополнения запасов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ТОФ.

В ходе визита судно пополнит запасы продовольствия, пресной воды и топлива, говорится в сообщении. Отмечается, что данный визит стал первым заходом российского военного судна в австралийский порт за последние 30 лет.

В настоящее время «Маршал Геловани» находится в дальнем походе, приуроченном к 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, указано в заявлении флота. С момента начала плаванья судно прошло более 10 тысяч морских миль.