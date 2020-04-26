ВС РФ продезинфицировали пансионаты для престарелых в трех городах Италии
Российские военные специалисты совместно с подразделениями РХБЗ вооруженных сил Италии провели дезинфекцию еще трех пансионатов для престарелых в итальянской провинции Брешиа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны.
«Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Кьяри, Коккальо и Ровато провинции Брешиа», — заявили в Минобороны.
С момента прибытия специалистов ВС РФ в Италию, военные продезинфицировали 85 зданий и прилегающих территорий в 77 населенных пунктах Ломбардии. С 22 апреля они начали работу в провинции Брешиа.
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