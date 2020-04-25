Коронавирус подтвердился у восьми воспитанников Суворовского училища
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Восемь воспитанников Суворовского училища в Твери заразились коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что суворовцы находятся в изоляции и болеют без симптомов.
В России коронавирусом заразились 74 тыс., скончался 681 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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