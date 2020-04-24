В РФ официально увеличили штрафы за неявку призывников и утрату военного билета

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов в случае неявки призывников и утраты военного билета. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Теперь в стране за неисполнение россиянами воинского учета и уклонения от медобследования штраф будет составлять от 500 руб. до 3 тыс. руб., хотя ранее за такой проступок взимали 100 — 500 руб. За умышленную порчу воинского билета или же его утрату, молодым людям грозит штраф до 3 тыс. руб. (ранее до 500 руб.)

Кроме того, за непредставление в военный комиссариат списков россиян для становления на воинский учет штраф будет составлять от 1 тыс. до 3 тыс. руб. (ранее 300 — 1 тыс. руб.). Штраф за неоповещение граждан о вызове их по повестке будет составлять 1 тыс. — 3 тыс. руб. (а не 500 — 1 тыс. руб.).

Если же не предоставить информацию об изменении состава постоянно проживающих жителей РФ, состоящих или обязанных состоять на воинском учете предполагается штраф 1 тыс. — 3 тыс. руб. (действует – от 300 до 1 тыс. руб.).

В рамках закона также увеличился срок давности привлечения к административной ответственности за совершение данных правонарушений с двух до трех лет.

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