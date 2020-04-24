Число заразившихся COVID-19 на авианосце ВМС США увеличилось до 840

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Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 840. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американских. Военно-морских Сил.

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