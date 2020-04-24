Режим ЧС объявлен на военной базе США в Джибути из-за COVID-19

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На военной базе США в африканском государстве Джибути из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Military Times, ссылаясь на заявление Африканского командования США.

Как стало известно, на базе сейчас присутствует порядка 3 тысяч американских военнослужащих.

Командующий объединенными силами на Африканском Роге генерал-майор Майкл Турелло отметил, что борьба с коронавирусной инфекцией является для него высшим приоритетом.