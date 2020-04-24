В Минобороны рассказали о разведактивности у границ РФ за неделю

Разведывательной деятельностью у российских границ в течение прошедшей недели занимались 27 иностранных летательных аппаратов. Об этом сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

По данным издания, воздушную разведку вдоль границ России вели 21 самолет-разведчик и шесть разведывательных БПЛА. При этом нарушений воздушного пространства страны ими допущено не было.

Как отметили в Минобороны России, за последние семь дней силы авиации поднимались в воздух два раза с целью недопущения нарушения государственных границ страны.