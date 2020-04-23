МИД РФ призвал США предпринять конкретные меры по обязательствам в сфере биооружия

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Министерство иностранных дел России прокомментировало «сигнальную» версию доклада американского госдепа о соблюдении международных договоров и соглашений по контролю над вооружением, разоружением и нераспространением. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД отметили, что действия Пентагона в различных точках мира вызывают озабоченность.

Внешнеполитическое ведомство уделило внимание деятельность по реализации программ двойного назначения на базе Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р. Лугара в Грузии.

«Призываем США ответственно подходить к выполнению обязательств в рамках (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. — примечание «Газеты.Ru») КБТО, предпринять конкретные шаги по снятию упомянутых выше озабоченностей», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве уточнили, что рассчитывают на предоставление Вашингтоном информации о мерах, проводимых в рамках КБТО.